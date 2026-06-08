Den svenske utvikleren Bloom & Gloom annonserer det koselige Studio Ghibli-inspirerte eventyret Into the Wind

Som en del av PC Gaming Show, stilte den svenske indieutvikleren Bloom & Gloom opp for å vise frem sin kommende og nylig annonserte tittel, Into the Wind. Dette er et koselig eventyrprosjekt som er inspirert av Studio Ghiblis verker, og som ber spillerne om å utforske et solfylt og middelhavslignende område kjent som Adriaterhavsøyene i Santa Rosa, alt mens de driver et leveringsfirma.

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Kjernen i spillet er en historie som beskrives på følgende måte: "I den Studio Ghibli-inspirerte verdenen i Into The Wind arver spillerne onkelen Umbertos budfirma mens de forsøker å løse mysteriet rundt hans forsvinning. Underveis blir de venner med øyas fargerike innbyggere, tilpasser sykkelen og hjemmet sitt, kjemper mot bråkete luftpirater og oppdager friheten ved å leve blant skyene i et ektefølt eventyr inspirert av gleden ved selve reisen."

Into the Wind kombinerer leveringsmekanikk der du må ta hensyn til vekten på pakkene og hvor mye drivstoff som kreves for å transportere dem, samt hvordan vær, vind og endringer i terrenget spiller inn, og tilbyr et unikt fremkomstmiddel i form av en flygende motorsykkel. Den er designet for å gjøre det lettere å bevege seg rundt på de vertikale og varierte øyene, selv om det ikke alltid er like enkelt å transportere pakker rundt i dette landet.

Spillets regissør Robin Hjelte forklarer hva han håper å oppnå med Into the Wind: "Det er ingen hemmelighet at vi er fans av Miyazaki og Studio Ghibli. Spesielt Porco Rosso traff meg dypt, og jeg hadde lyst til å lage et spill om å fly blant frihetselskende idioter i romantiske omgivelser ved Adriaterhavet. Into the Wind er vårt kjærlighetsbrev til alt det, og mer til, som virkelig har betydd noe for oss: anime, spill, filmer, sommerkvelder i solnedgangen. Det er et spill som handler om fart, flukt og god spillfølelse, men også om å fordype deg i de små øyeblikkene i denne verdenen og dens historier. Vi gleder oss til du skal ta fatt på Santa Rosas himmel!"

Selv om det ikke er noen utgivelsesdato knyttet til Into the Wind ennå, vet vi at spillet kommer til PC via Steam, og at det først vil komme i form av et Early Access-prosjekt. Sjekk ut kunngjøringstraileren og noen tidlige skjermbilder nedenfor.