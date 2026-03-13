The 7th Guest er tilbake for å skremme oss i en splitter ny remake

I dag kan ikke engang CD-er brukes til spill lenger, fordi de inneholder altfor lite data, og de er blitt erstattet av DVD-er, som igjen er blitt erstattet av Blu-ray. Men på begynnelsen av 90-tallet var CD-plater virkelig toppen av cyberteknologi, og muliggjorde grafikk vi aldri før hadde sett, takket være det som da ble ansett som uendelig lagringsplass. Det eneste problemet var den ekstremt trege dataoverføringen og det faktum at utviklerne ikke var kjent med formatet. Dette førte til spill med minimal interaktivitet, mange lasteskjermer og mye video.

Få av disse spillene regnes som klassikere i dag, fordi de rett og slett ikke holder mål spillemessig, verken da de kom ut eller i dag. Men det finnes unntak. Et av disse er The 7th Guest, som siden premieren i 1993 har fått både oppfølgere og flere nyutgivelser - og nå er det på tide med en skikkelig nyinnspilling.

The 7th Guest er et puslespill med skrekktema, en svært velskrevet og uhyggelig historie og et utmerket lydspor. Hvis du ikke er kjent med det, kan du lese om det i pressemeldingen :

"Seks gjester har blitt ønsket velkommen til et illevarslende herskapshus, men noe uhyggelig er på ferde. Den velstående eneboeren og leketøysfabrikanten Henry Stauf lurer i skyggene, og en mørk makt henger over huset, innhyllet i mystikk. Hvem er den syvende gjesten? Hva vil Henry med dem? Og hvem overlever for å fortelle historien?"

The 7th Guest Remake vil bli utgitt senere i år på PC, PlayStation 5, Switch og Xbox Series S/X. Sjekk ut kunngjøringstraileren nedenfor.