Den tidligere Barça-juvelen Dro skriver historie i PSG med sitt første mål i Frankrike

Dro Fernández, 18 år gammel midtbanespiller fra FC Barcelona, signerte for Paris Saint-Germain i januar 2026, i en overgang som ble sett på som et forræderi mot Barça og som gjorde klubbpresident Joan Laporta rasende. Født i januar 2008, enda yngre enn Lamine Yamal, Dro (ekte navn er Pedro Fernández), en galicisk midtbanespiller fra Barças B-lag, ble sett på som en del av fremtiden til Barça, og spilte til og med noen kamper for hovedlaget i løpet av 2025/26, men er nå under kommando av Luis Enrique, etter en avtale til en verdi av 8,2 millioner euro, ifølge rapporter.

Under 4-0-kampen mot Nice i Ligue 1 scoret Dro sitt første mål for PSG, og slo dermed en rekord i den parisiske klubben. Dro, som bare spilte femten minutter som innbytter, scoret et mål etter en assist fra Dembélé, og ble den yngste spilleren som ikke kommer fra Paris Saint-Germains akademi til å score for laget.

Dro, 18 år og 68 dager, var yngre enn Kylian Mbappé da han scoret sitt første mål for PSG, etter å ha blitt hentet inn fra Monaco. Dros mål var det 100. fra PSG denne sesongen, og bidro til at laget fortsatt ligger på toppen av Ligue 1.