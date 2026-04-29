Den tidligere britiskfødte NFL-spilleren Josh Mauro, som spilte for Cardinals, Giants og Jaguars, døde i en alder av 35 år

Josh Mauro, tidligere britiskfødt amerikansk fotballspiller, som spilte for Arizona Cardinals, New York Giants og Jacksonville Jaguars, har dødd i en alder av 35 år. Dødsårsaken ble ikke bekreftet. Det var hans far, Greg Mauro, som fortalte på sosiale medier at Josh gikk bort 23. april.

"Med mange tårer og knuste hjerter, men likevel forankret i den urokkelige vissheten om at vår dyrebare Josh Mauro nå er helbredet og har fått et nytt liv - i Herrens nærvær - ber vi ydmykt om deres bønner mens familien vår går gjennom det ødeleggende tapet av vår fantastiske sønn, bror, onkel, barnebarn og venn", skrev Mauro.

"Torsdag 23. april trakk Josh sitt siste åndedrag på denne jorden og sitt første åndedrag i himmelen. Herren har vært vår styrke i dette ufattelige øyeblikket. Deres bønner om fortsatt styrke og trøst betyr mer for oss enn ord noensinne kan uttrykke".

Josh Mauro ble født i St Albans i England av amerikanske foreldre. Familien flyttet tilbake til USA da han var tre år gammel, og han vokste opp i Texas og spilte for Stanford Cardinal på college. Han tilbrakte fire sesonger mellom 2014 og 2017 i Arizona Cardinals og spilte senere for New York Giants, Oakland Raiders og Jacksonville Jaguars, før han vendte tilbake til Cardinals da han la opp i 2021.

Arizona Cardinals, hvor Mauro tilbrakte mesteparten av karrieren, sa at de var "sønderknust over å høre om Josh Mauros bortgang. Våre tanker er med hans familie, venner og alle som kjente ham. Vi uttrykker vår dypeste medfølelse med alle som sørger over dette tapet."