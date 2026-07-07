Den tidligere Chelsea-treneren Liam Rosenior er utnevnt til hovedtrener for Paris FC

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Da Enzo Maresca forlot Chelsea i januar i fjor, midt i forrige sesong, vel vitende om at han senere ville ta en stilling i Manchester City, satset Chelsea på en ung engelsk trener, Liam Rosenior. Det gikk ikke som planlagt: Rosenior fikk sparken etter fire måneder, etter å ha levert noen av de dårligste resultatene i klubbens historie: i 23 kamper ble det bare 11 seire, inkludert en serie på fem ligakamper på rad uten å score.

Det kan imidlertid være svært urettferdig å bedømme hans prestasjoner i en klubb som sto uten retning etter at Maresca forlot den (Chelsea lå på syvendeplass i Premier League da Rosenior forlot klubben, men endte på tiendeplass ved sesongslutt med Calum McFarlane som midlertidig hovedtrener). Rosenior hadde tidligere hatt suksess med Hull City, da han reddet dem fra nedrykk fra Championship i sesongen 2023/24, og ledet senere Strasbourg til en 7. plass i Ligue 1 i sesongen 2024/25.

Nå vender Rosenior tilbake til Frankrike og er utnevnt til hovedtrener for Paris FC, et lag som spilte sin første sesong i toppdivisjonen etter 46 år og endte på 11. plass i Ligue 1. «Han er en moderne, krevende trener og anerkjent for sin evne til å hjelpe både spillerne og laget med å utvikle seg. Utover hans taktiske ferdigheter var vi spesielt imponert av hans lederegenskaper og hans evne til å samle en gruppe rundt en klar visjon», sa Paris FCs sportsdirektør Marco Neppe.

Liam Rosenior har fått en toårskontrakt, som løper til juni 2028, med håp om å etablere Paris FC i den franske eliten og skape en verdig parisisk rivalisering med PSG. Til tross for PSGs generelle dominans vant Paris FC faktisk to av de tre «parisiske derbyene» i løpet av sesongen 2025/26, blant annet da de slo ut PSG i 16-delsfinalen i Coupe de France...