Den tidligere danske landslagssjefen Kasper Hjulmand er valgt som ny hovedtrener for Bayer Leverkusen

Kasper Hjulmand er valgt som Bayer Leverkusens nye hovedtrener. De tyske mesterne fra 2024 fant ikke fotfestet etter Xabi Alonsos exit til Real Madrid, og hans umiddelbare etterfølger, Erik ten Hag, fikk bare tre kamper. Hans etterfølger er funnet, og det er den tidligere danske manageren som er ansatt frem til 30. juni 2027.

Simon Rolfe, sportsdirektør i Leverkusen, sier at Hjulmand vil utvikle "en tydelig og dominerende spillestil", og ble anbefalt av Ismael Camenforte, assistenttrener for det danske landslaget, som tidligere har jobbet for Leverkusen.

Hjulmand, 53 år gammel, har 27 års erfaring som manager, og har blant annet vunnet den danske Superligaen med Nordsjælland i 2012. Han har tilbrakt mesteparten av karrieren i Danmark, med unntak av et år (2014/15) som trener for Mainz 05. Mellom 2020 og 2024 ledet han Danmark til semifinalen i EM 2020.

"Jeg har alltid oppfattet Bayer 04 som en veldig veldrevet, velstrukturert og svært ambisiøs klubb. Dette inntrykket har blitt bekreftet de siste dagene, sier Kasper Hjulmand. "Det er en ære å bli betrodd et slikt lag. Jeg er veldig motivert av oppgaven med å forme Bayer 04 Leverkusens fremtid, etter tidligere fremragende suksesser, med både velprøvde og spennende nye spillere."