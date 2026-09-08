Den tidligere F1-sjefen Bernie Ecclestone ble stoppet på flyplassen i Portugal fordi han hadde med seg en hagle

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Bernie Ecclestone, grunnleggeren av Formula One Group og administrerende direktør for F1 frem til 2017, ble pågrepet i Portugal, på Tires Aerodrome i Cascais, etter å ha ankommet med en hagle i sitt private jetfly, fordi han ikke hadde de riktige dokumentene for å importere den. Haglen var ment for deltakelse i en leirdueskytingkonkurranse.

Ecclestone, som er 95 år gammel, fortalte Press Association at han ikke ble arrestert, til tross for at enkelte medier opprinnelig hevdet at han hadde blitt arrestert, og sa at den portugisiske politiet «var svært hjelpsomme og gjorde alt de kunne for å hindre oss i å måtte gjøre det vi måtte gjøre». Han fortalte også at han hadde hørt om leirdueskytingskonkurransen fra sin kone Fabiana Flosi, og at han hadde tatt med haglen fra Sveits, men ikke hadde den nødvendige importtillatelsen, så han ble bedt om å overlevere våpenet og søke om samt betale for en midlertidig importtillatelse.

Dette er andre gang Eccleston har blitt stoppet for å ha med seg skytevåpen på flyreiser: i 2022 ble han arrestert i Brasil for ulovlig besittelse av en pistol, hvor han hevdet at han ikke var klar over at han hadde den med seg, og ble løslatt etter å ha betalt kausjon.