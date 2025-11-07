Den tidligere NFL-superstjernen Antonio Brown utlevert til USA for drapsforsøk av andre grad

HQ

I mange år var det vanskelig å finne en bedre wide receiver enn Antonio Brown i National Football League (NFL). I løpet av sin periode på Pittsburgh Steelers var han uhyre produktiv og leverte Hall of Fame tall, men ting begynte å surne etter hvert som han ble eldre, og til slutt ble stjernen kuttet, signert av forskjellige lag, og deretter kuttet igjen. Hans siste øyeblikk på en NFL-bane var da han stormet av banen midtveis i en Tampa Bay Buccaneers mot New York Jets kamp, hvor han kledde av seg til bare buksene og forsvant for aldri å spille en NFL-kamp igjen...

Browns fall fra nåde har bare blitt forverret av andre dramaer, inkludert arrestasjoner og slåsskamper, senest i mai, da han var involvert i en krangel som førte til at han tok pistolen til en sikkerhetsvakt og avfyrte to skudd mot en mann han hadde slåss med kort tid tidligere. Ingen ble arrestert på det tidspunktet, men etter en etterforskning har politiet i Miami nå utstedt en arrestordre.

Nå melder BBC Sport at Brown nylig ble pågrepet i Dubai og utlevert til New Jersey, hvor han sitter i varetekt før han blir flyttet til Miami-Dade County fengsel for å møte anklagene som er reist mot ham. Mens Brown hevder at det var selvforsvar og at han forsvarte seg mot ransforsøk, har politiet konkludert med at det dreier seg om drapsforsøk av andre grad.