Den tidligere Nintendo of America-sjefen Doug Bowser rekruttert til Hasbros styre

I fjor høst rapporterte vi at Nintendo of America-president Doug Bowser trakk seg etter mer enn seks år og ville forlate selskapet i slutten av 2025. Til manges skuffelse ble han ikke etterfulgt av Bowser jr. men i stedet av Devon Pritchard. Hun gjorde nylig sin første offentlige opptreden, og vi håper hun blir en vellykket administrerende direktør med mange visjoner for den videre utviklingen av Nintendo.

Så hva skal Bowser gjøre etter at han har pensjonert seg fra Nintendo? Vel, leketøysprodusenten og underholdningsholdingselskapet Hasbro har nå kunngjort at de har rekruttert ham (sammen med administrerende direktør i The Honest Company, Carla Vernón) til styret sitt. Rich Stoddart, Hasbros styreleder, kommenterte tillegget :

"Vi er glade for at Doug og Carla blir en del av vårt erfarne og dynamiske styre. Doug og Carla har omfattende ledererfaring fra forbrukermerker og franchiseledelse. Deres ekspertise og veiledning vil være uvurderlig når Hasbro fortsetter å gjennomføre sin langsiktige innovasjons- og vekststrategi."

Vi krysser fingrene for at Bowser bruker kontaktene sine til å sørge for at Baldur's Gate III snart kommer til Switch 2, og vi ønsker ham lykke til i sin nye rolle.