Den tidligere One Direction-stjernen Liam Payne dør 31 år gammel

I går kveld kom en nyhet som sjokkerte verden, da det tidligere One Direction-bandmedlemmet Liam Payne ble erklært død, 31 år gammel. Payne bodde på et hotell i Buenos Aires da politiet ble tilkalt til stedet.

Ifølge BBC ble politiet tilkalt til hotellet etter rapporter om en "aggressiv mann som kan ha vært påvirket av narkotika og alkohol." Etter at Paynes død ble kunngjort, har hyllestene strømmet inn fra alle kanter.

Fans har til og med samlet seg utenfor hotellet der Payne bodde. Det er foreløpig uklart hvordan Payne falt fra balkongen, men siden denne historien er så fersk, vil det sannsynligvis komme flere detaljer etter hvert. TMZ avslørte bilder av det som så ut til å være liket av Payne kort tid etter at dødsfallet ble annonsert, noe som førte til omfattende kritikk over utnyttelsen av en tragisk hendelse.

Payne ble berømt som 17-åring da han deltok i sangkonkurransen X-Factor. Der begynte han som soloartist, men Simon Cowell satte ham sammen med fire andre sangere for å danne One Direction, som ble et av tidenes mest populære boyband.

