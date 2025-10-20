Den tidligere Östersunds-legenden Graham Potter blir hovedtrener for Sverige

HQ

Graham Potter, den engelske fotballmanageren som nylig fikk sparken fra West Ham United, har fått ny jobb i Sverige, som ny landslagssjef for det svenske landslaget, og erstatter Jon Dahl Tomasson med den vanskelige oppgaven å sikre kvalifisering til VM 2026 etter forrige ukes katastrofe i kvalifiseringen, med bare ett poeng på fire kamper.

Avtalen med Potter strekker seg over den pågående kvalifiseringsperioden med kamper mot Sveits og Slovenia i november og et potensielt playoff i mars, og vil automatisk bli forlenget over VM 2026 dersom Sverige kvalifiserer seg.

"Alle beslutningene vi har tatt nå, er tatt med utgangspunkt i å optimalisere forutsetningene for å kunne nå målet vårt", sier en svært klinisk Kim Källström, fotballsjef i det svenske fotballforbundet. "Med Graham Potter får vi et sterkt og erfarent lederskap som har blitt testet på det absolutt høyeste nivået"

Potter er kanskje bedre kjent for engelske fans etter sine siste opphold i Swansea City, Brighton & Hove Albion, Chelsea og West Ham United, men han er en legende i Sverige, ettersom han tok en fjerdedivisjonsklubb, Östersunds FK, fra fjerde til første divisjon mellom 2011 og 2018, samt den første seieren noensinne i Svenska Cupen, den svenske cupen, i 2017, og til og med til 32-delsfinalen i Europa League, der han tapte mot Arsenal i 2018.

"Jeg er veldig ydmyk overfor oppdraget, men også utrolig inspirert. Sverige har fantastiske spillere som leverer i verdens beste ligaer i løpet av ukene. Min jobb blir å skape forutsetningene slik at vi som lag leverer på høyeste nivå for å ta Sverige til VM neste sommer".