Den tidligere PlayStation-sjefen Shuhei Yoshida ba utviklerne av « Clair Obscur: Expedition 33 om ikke å kalle det et turbasert RPG

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Turbaserte RPG-spill forsvant aldri helt, men hvis det er et spill som virkelig har brakt dem tilbake til mainstream på en stor måte, er det « Clair Obscur: Expedition 33. Sandfall Interactives utrolige debut viser stolt frem sine JRPG-inspirasjoner, og det er lett å se dem hvis du ser på spillopplevelsen eller har spilt det selv. Men selv om denne inspirasjonen er tydelig, ønsket den tidligere PlayStation-sjefen Shuhei Yoshida at utviklerne skulle skjule den når de markedsførte spillet.

I en tale til uavhengige utviklere på Busan Indie Connect Festival 2026 i Sør-Korea brukte Yoshida eksemplet « Clair Obscur: Expedition 33 for å forklare hvordan utgivere kan oppfatte visse mekanikker eller undergenrer som utdaterte. «Det er utrolig godt laget, men det ville være bedre å ikke kalle det et turbasert RPG. Det alene kan føre til at spillere overser det,» rådet Yoshida utviklerne av Clair Obscur: Expedition 33 (via 4Gamer, transkripsjon av Automaton).

I stedet beskrev spillet kampsystemet som reaktive, turbaserte kamper, og fjernet betegnelsen «RPG» for å gjøre det mer tiltalende for et bredere publikum. Nå som Clair Obscur: Expedition 33 har bevist at et turbasert RPG kan selge millioner av eksemplarer, er flere utviklere i stand til å presentere lignende spill for utgivere og oppnå suksess.