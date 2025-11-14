Den tidligere presidenten i det spanske fotballforbundet, Luis Rubiales, ble utsatt for et "eggangrep"

HQ

Luis Rubiales, tidligere president i det spanske fotballforbundet (RFEF), ble utsatt for et "eggangrep" under presentasjonen av sin bok 'Matar a Rubiales' (Drep Rubiales). En mann kastet tre egg mot Rubiales og ropte "skamløs!", og traff ham med ett i ryggen. Sikkerhetsstyrker fikk raskt stoppet mannen, som ble arrestert av politiet.

Senere viste det seg at mannen som kastet eggene var onkelen hans, også han ved navn Luis Rubiales. "Han er en ubalansert person, en som ikke har det bra. Jeg visste ikke engang hvem han var, jeg fant det ut senere fordi han var maskert. Mer enn å be om unnskyldning, må han stå til ansvar for domstolene", sa Rubiales om onkelen sin.

Luis Rubiales snakket om boken sin, der han forteller sin versjon av det uønskede kysset han ga til fotballspilleren Jenni Hermoso under feiringen av VM i fotball 2023, som skapte stor kontrovers, hans avgang fra rollen og senere dom for seksuelle overgrep (selv om han ble frikjent for tvang da han forsøkte å holde saken skjult).

Ifølge La Vanguardia har Rubiales' andre onkel, Juan, vært en av de mest kritiske personene til nevøen, som ble avskjediget som stabssjef i RFEF, og senere anklaget nevøen for korrupsjon og for å ha brukt forbundets midler til å betale for en orgie.