Den tidligere sørkoreanske fotballtreneren Hong Myung-bo flykter fra landet for sin egen sikkerhets skyld etter VM-fiaskoen

HQ

Sør-Koreas tidligere landslagstrener, Hong Myung-bo, har forlatt Sør-Korea bare to dager etter at han kom hjem fra VM, hvor laget ble slått ut i gruppespillet etter én seier, mot Tsjekkia, og to tap. Han har alltid vært en ekstremt upopulær trener i Sør-Korea, og ble buet ut av supporterne ved nesten enhver anledning, men situasjonen forverret seg etter VM-fiaskoen. Han skal angivelig ha mottatt drapstrusler, mens enkelte lokale virksomheter til og med nekter ham adgang.

Hong Myung-bo kunngjorde sin avgang én dag etter deres siste VM-kamp. «Jeg vil gjerne be om unnskyldning til våre fans som elsker koreansk fotball og støtter landslaget», sa Hong på en pressekonferanse én dag etter kampen, mens han fortsatt befant seg på treningsleiren i Mexico. «Vi leverte ikke de resultatene som fansen våre forventet, og ansvaret ligger helt og holdent hos meg som hovedtrener.»

Hong Myung-bo ble intervjuet av koreanske journalister da han ankom Incheon lufthavn for å reise til USA, og sa at det ikke hadde vært noen interne konflikter i laget, og at han hadde «ting å si, men jeg tror historien vil komme frem i sin tid». Da han ankom Los Angeles internasjonale lufthavn, gikk han ikke gjennom den vanlige ankomsthallen, og Asia Business Daily antyder derfor at han betalte for en VIP-utgang for å oppnå større diskresjon.

Det koreanske fotballforbundet (KFA) ble kritisert for å ha gitt ham stillingen igjen, og kritikere stilte spørsmål ved prosessens åpenhet og rettferdighet. Saken nådde til og med regjeringen, og departementet for kultur, idrett og turisme gjennomførte en omfattende granskning og ba KFA om å iverksette disiplinærtiltak mot sin president på grunn av utnevnelsen av Hong, slik Korean Times rapporterte.

Foreløpig vil Hong Myung-bo, som er forhatt i sitt hjemland, forbli i USA: dette var hans andre periode som trener for landslaget, etter at han også hadde ledet laget i sesongen 2014 – et år da de heller ikke klarte å komme seg videre fra gruppespillet.