Star Trek-stjernen Chris Pine kommenterer seriens fremtid

Det ser ut til at Chris Pine vet svært lite om fremtiden til Star Trek. Selv om han spilte kaptein Kirk i J.J. Abrams' reboot på slutten av 2000-tallet har han ikke fulgt med på det siste som har skjedd i serien.

Som rapportert av Variety hadde Pine lite å si da han ble spurt på et nylig Sundance-intervju om den kommende nye filmen, skapt av Jonathan Goldstein og John Francis Daley, som satte sammen Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves.

"Du vet sannsynligvis mer enn meg", sa han. På spørsmål om han hadde noen råd til skaperne, kommenterte han: "Råd? Ha det gøy, lykke til, lev lenge og vel."

Den nye filmen vil ikke ha Pine i hovedrollen, men vil i stedet være en ny, stor omstart på Star Trek -serien. Vi er usikre på noen viktige detaljer om filmen ennå, men det ser ut til at den våger seg dristig inn i den siste grensen.