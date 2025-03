Den tidligere utgiveren Acclaim gjør comeback

HQ

Hvis du spilte videospill på slutten av 1980- og 1990-tallet, er du kanskje kjent med utgiveren Acclaim Entertainment. Dette selskapet representerte mange spill i den perioden, men klarte aldri helt å finne sin plass på 2000-tallet og utover, og ble til og med nedlagt i 2004. Det viser seg at dette ikke blir slutten på Acclaim, for over to tiår senere skal selskapet gjenfødes.

Et team av bransjeveteraner skal bringe Acclaim tilbake, som en del av et nytt selskap som vil fokusere på å publisere prosjekter fra uavhengige studioer og egen original IP. Målet med dette vil være å gjenopplive kjærligheten til de klassiske titlene og presentere dem for en ny generasjon spillere.

Acclaim Det nye selskapet vil bli ledet av administrerende direktør Alex Josef, som har kommentert selskapets tilbakekomst ved å legge til: "Det er en stor ære og glede å lede arbeidet med å bringe Acclaim tilbake i forkant av spillindustrien. Vi er heldige som har et ekstremt talentfullt team og at vi allerede har signert noen utrolige indietitler, som vi snart vil avsløre."

Det er uklart hva som vil utgjøre Acclaims portefølje til å begynne med, men vi vet at selskapet vil bli støttet av noen få andre navn i underholdningsindustrien, inkludert den profesjonelle wrestleren Jeff Jarrett.