Den tidligere verdenseneren og Nadal-treneren tror det blir vanskelig for Alcaraz å oppfylle ambisjonene sine "på sin måte"

Den nylig utgitte Carlos Alcaraz-dokumentarserien, med tittelen"My Way", forteller historien om hvordan den 21 år gamle tennisspilleren ønsker å bli en av de største tennisspillerne gjennom tidene, på nivå med Nada, Federer eller Djokovic, men å gjøre det på "sin måte", uten å ofre livsgleden. Men tennislegenden Carlos Moyá, den første spanjolen som ble nummer 1 i verden, og nylig trener for Rafa Nadal, ser litt annerledes på det.

På et pressemøte mandag, via Relevo, tviler Moyá på at Alcaraz vil være i stand til å nå ambisjonene sine med den livsplanen han har i tankene. "Det er et levedyktig alternativ hvis du ønsker å vinne Grand Slams på kort sikt. På lang sikt er det komplisert fordi tennis er et langdistanseløp".

"Å ville bli den beste i historien på den måten... Kan han gjøre det? Jeg tror det er vanskelig med et normalt liv. Av de tre som har oppnådd det, er det ingen som har gjort det på den måten han sier, men han kan bli en guru eller en pioner og oppnå det", sa Moyá, og la til at "kanskje om to år vil han bli litt lei av det han sier om å leve livet. Kanskje han om to år er moden etter å ha levd de to årene fullt ut".

Til tross for ordene hans er det ikke et snev av ironi eller ondskap mot spilleren, og forsvarer hans rett til å leve livet sitt slik han vil. "Han lever i nuet, og det har han rett til, han har fortjent det. Han er en stor spiller, han har vunnet fire majortitler. Noen ganger glemmer vi det, men det er utrolig."

Og han forsvarer også spilleren i tilfelle seerne av dokumentaren skulle misforstå. "Det er umulig å vinne det han har vunnet uten disiplin, uten hardt arbeid. Han er 21 år gammel og har rett til å leve etter det han sier. Han skader ingen, og han fortsetter å vinne. Er det bærekraftig på lang sikt? Det er vanskelig, men han har allerede teamet sitt, som gir ham råd, som leder ham, og som forteller ham ting som de synes passer."