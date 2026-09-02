Den tidligere verdensmesteren Mads Pedersen trekker seg fra Vuelta a España på grunn av sykdom

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Den danske syklisten Mads Pedersen fra Lidl-Trek vil ikke delta i dagens 11. etappe av La Vuelta a España og trekker seg dermed fra rittet, bekreftet laget hans, Lidl-Trek, i morges. «Etter å ha slitt med sykdom de siste dagene, vil Mads nå fokusere på å bli helt frisk igjen før han retter oppmerksomheten mot sine gjenværende mål denne sesongen.»

Pedersen, 30 år gammel og vinner av VM i landeveissykling i 2019, vant den grønne trøyen i poengklassifiseringen i Tour de France i år, og vant også 4. etappe. I La Vuelta kom han på andreplass på 8. etappe, den samme etappen der Tadej Pogacar krasjet og trakk seg fra løpet. Tirsdag endte han imidlertid på femteplass fra bak i 10. etappe, og har nå falt ned til 140. plass, nesten to timer bak lederen Enric Mas.

I resten av rittet har Pedersen imidlertid slitt med å holde sitt vanlige nivå, og han sa til EuroSport at han ikke visste hvorfor: «Nivået er ikke der akkurat nå – ikke formen, formen er god nok, men noe er tydeligvis ikke som det skal være», sa danskeren (via CyclingNews).