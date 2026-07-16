Den tidligere verdensmesteren Marat Safin mener at Alcaraz og Sinner ikke er like gode som Federer, Nadal eller Djokovic på sitt høydepunkt

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Jannik Sinner og Carlos Alcaraz har dominert tennissporten de siste to årene, nå som Roger Federer og Rafa Nadal har trukket seg tilbake og Novak Djokovic fortsatt kjemper hardt, men er i en tydelig, naturlig og uunngåelig nedgang. Noen snakker om en «Big Two»-æra, der Alexander Zverev nærmer seg, spesielt etter hans nylige seier i Roland Garros og finalen i Wimbledon.

Marat Safin, en 46 år gammel tidligere russisk tennisspiller som nå er trener for Andrey Rublev, som vant US Open i 2000, Australian Open i 2005 og to Davis Cup-titler i 2002 og 2006, og som var rangert som verdens nummer 1, mener at hvis Alcaraz og Sinner hadde spilt i «Big Three»-æraen, ville de ikke vært like gode som noen av dem.

I en podkast med sin søster, den tidligere spilleren Dinara Safina, sa Marat Safin at hvis han hadde spilt mot Sinner eller Alcaraz, ville han sannsynligvis ha tapt mot dem, men både Sinner og Alcaraz ville ha tapt mot Roger Federer. «Jeg tror jeg sannsynligvis ville ha tapt mot Sinner og Alcaraz, men jeg ser ikke på dem som skremmende spillere. De er ikke Federer, slett ikke. Det er et helt annet nivå. For å nå Federers nivå har de fortsatt mye å forbedre. Jeg mener ikke å undervurdere dem, men det er slik jeg ser det.»

Safin sier at begge er «utmerkede spillere og har vunnet mange titler, men jeg vet ikke om de ville ha vunnet så mange Grand Slam-titler den gangen», og hevder at «hvis Sinner og Alcaraz hadde spilt i Nadal- og Djokovic-æraen eller på begynnelsen av 2000-tallet, ville de ikke ha vært nummer én og to i verden og ville ikke ha kommet så langt».

Safin er ganske kritisk til dagens tennissnitt og sier at det har gått fra tretti eller femti spillere i eliten til bare ti nå. «Nå kommer man til semifinalen eller finalen uten å tape et eneste sett, og det synes jeg er latterlig».