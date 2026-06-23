Den tidligere Wimbledon-mesteren Markéta Vondroušová sier at hun aldri har dopet seg etter en fireårig dopingkarantene

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Nyheten om at Markéta Vondroušová, den tsjekkiske tennisspilleren som en gang var rangert som nr. 6 i verden og vant tre WTA-titler, inkludert Wimbledon 2023, hadde blitt utestengt fra tennis i fire år etter å ha nektet å ta en antidopingtest, sjokkerte tennisverdenen i går. Den 26 år gamle spilleren, som nå er rangert som nr. 122 i verden på grunn av en rekke skader og avmeldinger, har sagt at hun er uskyldig.

International Tennis Integrity Agency (ITIA) forklarte at i henhold til antidopingreglene «må den innledende sanksjonen for å nekte å ta en test være den samme som om testen hadde vært positiv. Dette sikrer at ingen som doper seg, kan få en mildere sanksjon bare fordi de nekter å underkaste seg testen».

I et innlegg på sosiale medier sa Vondroušová at hun aldri har dopet seg. «Gjennom hele karrieren min har jeg gjennomgått utallige antidopingkontroller og har alltid gått ut på banen med god samvittighet. Bare tre dager etter hendelsen som til slutt forandret livet mitt, ble jeg testet igjen. Resultatet var negativt, akkurat som alle testene før det».

Vondroušová nektet å gjennomføre en uanmeldt dopingtest 3. desember, da en kontrollør kom hjem til henne kl. 20.15. Hun hevdet at hun befant seg utenfor de fastsatte tidspunktene for dopingkontroller, men fikk beskjed om at hun måtte underkaste seg den obligatoriske og uanmeldte testen der og da. Hun nektet, med henvisning til at det var et brudd på hennes personvern. «Er det normalt at antidopingansvarlige sitter i stua vår om kvelden og venter på at vi skal tisse? Dette handler ikke om å unngå en test, det handler om respekt», sa hun den gangen.

Seks måneder senere har hun fått forbud mot å spille, trene og til og med delta på tennisarrangementer frem til 21. juni 2030.