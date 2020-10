Den tredje Art of Hearthstone-boken er ute nå

Du ser på Annonser

Den tredje boken i Art of Hearthstone-serien er ute nå, og den inneholder masse spennende innblikk i hva som gjorde Year of the Mammoth så sjarmerende.

Den 254 sider lange hardcover-boken kalt The Art of Hearthstone: Year of the Mammoth utforsker det seneste årets eventyr og loot, og byr på intervjuer, tegninger og mer. I beskrivelsen av boken står det følgende:

"Through vivid illustrations and behind-the-scenes interviews with artists and game designers, the Art of Hearthstone draws back the curtain to a massive creative undertaking, showing how a huge team came together to deliver one of Hearthstone's most impressive years ever."

Sjekk ut noen bilder fra boken nedenfor.