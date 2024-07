Den tredje sesongen av Marvels "What If...?" blir den siste

Etter tre sesonger med alternative hendelser i Marvel-universet nærmer det seg slutten. Serieprodusent Brad Winderbaum sier i et intervju med Entertainment Weekly at den kommende sesongen av What If... blir som slutten på en trilogi og lover en omfattende siste sesong. Han utdyper dette med følgende: "Den tar oss med til steder du aldri hadde forventet. Den går lenger enn de to første sesongene i sin utforskning av multiverset. Den trekker inn karakterer som er veldig uventede, og har det jeg synes er en ekstremt rørende og veldig tilfredsstillende kulminasjon for Uatu the Watcher."

Det er ingen lanseringsdato for den tredje sesongen ennå.