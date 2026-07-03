Den tyrkiske spilleren Zeynep Sönmez trosser Wimbledons regler ved å bære en vannmelon-pin i stedet for et palestinsk flagg

HQ

Den tyrkiske tennisspilleren Zeynep Sönmez, 24 år gammel, trosset Wimbledons strenge regler om spillernes politiske holdninger ved å ha en vannmelon-pin på racketen sin, et subtilt tegn på støtte til Palestina som ofte brukes for å unngå sensur. Bruken av vannmeloner for å vise støtte til Palestina – på grunn av de liknende fargene – har sin opprinnelse i krigen i 1967, da Israel forbød offentlig visning av palestinske flagg i de okkuperte palestinske områdene.

Sönmez sa til Anadolu Agency at turneringene ikke lenger tillater henne å bruke brochen hun pleide å ha med det palestinske flagget. Hun fortalte at hun og teamet hennes hadde en diskusjon med Wimbledon, hvor de spurte hvorfor det ukrainske flagget er tillatt, men ikke det palestinske. «De sa til slutt til oss at de definitivt ikke ville tillate det», sa hun, ifølge MiddleEastEye.

Wimbledon-direktør Jamie Baker sa: «Vi tillater ikke noen form for politiske budskap fra spillerne på banen. Dette har vært en fast regel i lang tid». En ukrainsk spiller, Daria Snigur, fikk imidlertid lov til å konkurrere med en pin med sitt lands flagg.

Zeynep Sönmez vant sin første runde mot amerikaneren Ann Li, men tapte i andre runde mot Claire Liu. Hun tapte også sin første runde i damedouble sammen med Jessica Bouzas, mot Aoyama og Liang.