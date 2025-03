Den tyske Forbundsdagen skal diskutere forslag til gjeldsreform 13. mars

HQ

Den tyske forbundsdagen skal 13. mars innlede en avgjørende debatt om foreslåtte reformer av landets gjeldspolitikk, ifølge to parlamentskilder (via Reuters).

De nye planene, som inkluderer en betydelig økning i infrastrukturutgiftene og endringer i lånereglene, tar sikte på å øke finansieringen av det nasjonale forsvaret. Parlamentariske kilder avslørte at diskusjonene vil bane vei for en avstemning den 18. mars, der landets konservative og sentrum-venstrepartiet SPD vil gå sammen om å presse på for disse reformene.

Det vil imidlertid ikke være enkelt å sikre det nødvendige to tredjedelsflertallet, særlig med tanke på at De grønne krever ytterligere forhandlinger før de gir sin støtte, og at det næringslivsvennlige FDP støtter forsvarsutgifter, men avviser opprettelsen av et eget infrastrukturfond. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.