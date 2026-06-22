Den tyske forsvarsspilleren Nico Schlotterbeck er ute av VM for resten av turneringen etter en kneskade

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Nico Schlotterbeck, den 26 år gamle forsvarsspilleren fra Tyskland, er en av de første spillerne som har blitt skadet under VM og må stå over resten av turneringen, som avsluttes 19. juli. Selv om Tyskland skulle nå finalen, vil ikke Schlotterbeck være med, da han vil være ute i flere måneder etter å ha «pådratt seg en skade på det mediale kollaterale leddbåndet i venstre ankel» under lørdagens 2–1-seier over Elfenbenskysten, hvor han måtte byttes ut i pausen av Antonio Rüdiger.

Til tross for skaden vil Schlotterbeck foreløpig forbli sammen med laget i USA. «Det er et svært positivt tegn at han i første omgang vil bli her sammen med laget, for han har også innflytelse utenfor banen», sa trener Julian Nagelsmann. «Schlotti vil bli savnet på banen som en fremragende forsvarsspiller, spesielt for sitt utmerkede oppbyggingsspill».

Tyskland har så langt vært et av de beste lagene, det eneste ved siden av Mexico og USA som har vunnet de to første kampene, og med den beste målforskjellen på 7. Laget har ikke lov til å foreta innbytter nå, så Nagelsmann vil stole på Rudiger, Jonathan Tah, Rudiger, Waldemar Anton og Malick Thiaw på midtstopperplassen.

Neste sesong skal Schlotterbeck forbli i Borussia Dortmund etter å ha forlenget kontrakten til 2031, til tross for at han er ettertraktet av andre klubber, blant annet Real Madrid.