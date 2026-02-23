Den tyske klubben Werder Bremen avlyser tur til USA etter ICE-drapene, "passer ikke med våre verdier"

HQ

SV Werder Bremen, den tyske fotballklubben fra Bremen, har avlyst sin planlagte tur til USA i mai, der de skulle spille noen vennskapskamper i Minnesota og Detroit. På grunn av "sportslige, økonomiske og politiske årsaker" har klubben imidlertid avlyst planene.

I en uttalelse signert Christoph Pieper, kommunikasjonssjef i Werder Bremen, heter det at "å spille i en by hvor det er uroligheter og folk har blitt skutt, det passer ikke med våre verdier her i Werder Bremen. Dessuten var det uklart for oss hvilke spillere som kunne komme inn i USA på grunn av de strengere innreisekravene."

Pieper sa også at deres nåværende situasjon i ligaen, med nedrykk, "gjør det vanskelig å planlegge en slik tur", med henvisning til "visse økonomiske risikoer".

Trumps administrasjon sendte rundt 3000 agenter til Minneapolis i en deportasjonsoperasjon, og to amerikanske statsborgere ble drept av immigrasjons- og tollmyndigheter (ICE) i januar, noe som utløste en rekke protester.

"Vi som klubb har klare verdier. Klubben vår står for et åpent, pluralistisk og solidarisk samfunn. Vi er opptatt av at alle mennesker - uavhengig av opprinnelse, hudfarge, religion, seksuell legning, kjønnsidentitet, alder eller funksjonshemming - skal være naturlig inkludert og ha en fast plass i vårt fellesskap", sier Pieper i en uttalelse (via Politico).

Werder Bremen ligger for øyeblikket på nedrykksplass, på 17. plass på Bundesliga-tabellen, selv om det er fire klubber mellom 19-22 poeng. Deres siste ligaseier var tilbake i november 2025. Deres siste store tittel er Bundesliga-tittelen i 2004.