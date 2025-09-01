Den tyske stjernen Dennis Schröder fordømmer rasistiske fornærmelser fra litauiske fans under EuroBasket-kampen

HQ

Dennis Schröder, tysk landslagsspiller og NBA-spiller for Atlanta Hawks, fordømte rasistiske fornærmelser under en kamp mot Litauen sist lørdag under gruppespillet i EuroBasket. Schröder måtte tåle apelyder i pausen. "Å lage apelyder, det er noe jeg ikke respekterer. Uansett status, fornærmelser, det er helt greit. Men rasisme hører rett og slett ikke hjemme i denne sporten. Det er noe som ikke er OK", sa han til MagentaSport (via El Confidencial).

"Dette hører ikke hjemme i denne sporten, ikke engang i fotball. Jeg har sett det skje hele tiden med Vinícius Jr. men for meg var det første gang jeg opplevde det, og det er veldig trist", sa en av NBA-stjernene i EuroBasket.

Det tyske basketballforbundet sa at to personer ble identifisert som de påståtte gjerningsmennene, og at de ble utvist fra kampen. FIBA sa at den ene ble identifisert på video og ikke vil få lov til å delta i resten av arrangementet.

Basketballforbundet publiserte en uttalelse via ESPN. "FIBA fordømmer utvetydig hatefulle ytringer, diskriminerende oppførsel og rasistisk språkbruk i enhver form. Å skape et inkluderende, respektfullt og trygt miljø for spillere, lag og fans er fortsatt en grunnleggende prioritet for vår idrett. FIBA har gitt de relevante opptakene og informasjonen til lokale politimyndigheter, som fortsetter å etterforske saken."

Tyskland vant kampen mot Litauen 107-88 og bekreftet at de er kvalifisert til åttendedelsfinalene sammen med Finland i gruppe D, etter å ha vunnet tre av tre kamper så langt. Schröder bidro sterkt med 26 poeng.

Før EuroBasket begynte, hadde han innrømmet at han følte seg diskriminert. Til tross for sine meritter, blant annet som MVP i VM 2023, som Tyskland vant, sa han at han aldri ville bli ansett som en legende som Dirk Nowitzki. "For meg vil det aldri bli det samme som det var for Dirk. Jeg vil aldri få den samme kjærligheten i dette landet fordi jeg har mørk hud."