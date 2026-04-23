Den tyske tennisspilleren Eva Lys kritiserer tyske medier for negative og destruktive overskrifter

Den tyske tennisspilleren Eva Lys (24) har kritisert tyske medier for måten de dekker kvinneidrett på, med for mye negativitet. "Kritikk er selvfølgelig en del av idretten. Men måten den ofte formuleres på, virker mye mer nedvurderende enn konstruktiv", sa hun, og påpekte at spesielt dekningen av lokale idrettsutøvere burde være mer støttende, i stedet for alltid å være negativ.

"I utgangspunktet ønsker jeg enhver form for rapportering velkommen. Spesielt når det gjelder kvinneidrett, som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener på lenge. Enda viktigere er imidlertid en differensiert og respektfull tone. Det jeg alltid legger merke til, er den gjennomgående negative grunntonen i mange overskrifter og kommentarer", sier Lys, og gir dermed uttrykk for en følelse som også andre tyske idrettsutøvere hun snakker med, har.

"Jeg synes det er betenkelig når kvinnelige idrettsutøvere blir bedømt med en selvfølgelighet som har lite med virkeligheten på banen å gjøre. Prestasjonsidrett er komplekst og kan ikke alltid presses inn i enkle vurderinger."

"Det er klart at jeg ikke er i min beste form akkurat nå, etter å ha vært borte i 2,5 måneder. Likevel bør det være mulig å snakke saklig og rettferdig om det. Det er viktig for meg å si at jeg ikke mener alle journalister. spesielt i ens eget land bør støtte og orden stå i høysetet, ikke klumpete negativitet."

Lys la det ut på Instagram stories-siden sin, med et skjermbilde av to overskrifter etter at hun nylig røk ut i første runde i Madrid Open, da hun tapte 6-4, 6-3 for kinesiske Zhang Shuai på onsdag. Det var hennes sjette tap på de sju siste kampene, og hun har vært skadet i to og en halv måned på grunn av en kneskade.

Eva Lys innrømmer at det går ut over selvtilliten når hun mister plasseringer på rankingen

Lys, som er rangert som nummer 72 i verden, har vunnet 3 ITF-titler, nådde sin beste plassering i karrieren som nummer 39 i verden i januar, og hennes beste resultat i en stor turnering var kvartfinalen i China Open 2025. Hun er svært aktiv på sosiale medier, der hun pleier å snakke om mental helse hos idrettsutøvere, og i intervjuet etter kampen sa hun at det å tape kamper og plasseringer på rankingen går ut over selvtilliten og den mentale helsen.

"Alle forguder deg når du vinner, men hvis du taper, er det ingen som er der. Det er derfor du må omgi deg med et godt team", sier Lys (via Tennis Temple) "Mange spillere trenger å jobbe med sin mentale helse. Jeg gjør det selv. Jeg går i terapi. I fjor gikk jeg gjennom perioder hvor jeg ikke hadde det bra mentalt. Presset vi legger på oss selv og det som kommer utenfra... det er så mange faktorer som gjør oss engstelige. Det er derfor jeg har enorm respekt for alle i topp 10, topp 20."