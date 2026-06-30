Den tyske treneren Julian Nagelsmann sier at han ikke vil trekke seg etter utslagningen i VM

HQ

Tyskland ble slått ut av Paraguay i 16-delsfinalen, og siden VM-tittelen i 2014 har de fortsatt ikke vunnet en eneste knockout-kamp i VM. Julian Nagelsmann, trener for det tyske landslaget, innrømmet dette etter kampen. «Dette er tredje utslag på rad, så vi hører ikke lenger til blant de aller beste lagene», sa den 38 år gamle treneren. «Når man rykker ut av VM etter å ha spilt mot Paraguay, er det veldig bittert. Det er veldig smertefullt».

Selv med kontroversen rundt Jonathan Tahs mål som ble underkjent av VAR – og som ville ha ført Tyskland videre – har Nagelsmann fått mye kritikk: fire kamper i dette VM, to seire mot Curaçao og Elfenbenskysten, to tap mot Paraguay og Ecuador. Mange tror dette vil ende med at den unge treneren, som overtok fra Bayern München i 2023, blir sparket, men foreløpig har Nagelsmann ingen intensjon om å trekke seg og ønsker å jobbe videre mot neste Nations League og UEFA-EM:

«Jeg har ikke tenkt å trekke meg bare fordi vi er slått ut. Hvis DFB vil at jeg skal fortsette, skal jeg fortsette. Jeg vet hvordan bransjen fungerer, og mange ønsker nå at jeg skal gå av. Jeg vil fortsette hvis det tyske fotballforbundet ønsker det», og innrømmer til og med at «hvis vi skulle gjennomføre en meningsmåling i Tyskland i dag, vil folk selvsagt ikke snakke positivt om meg».

DFBs sportsdirektør Rudi Völler støtter ham også: «Julian er fortsatt en topptrener. Han er en fighter, han vil riste av seg et så smertefullt nederlag og komme tilbake klar til å gå til angrep igjen. Jeg vet at mange ikke vil forstå det etter et slikt utslag. Jeg er fortsatt overbevist om at han sannsynligvis er den rette mannen til å fortsette. Men jeg bestemmer ikke dette alene. Det er ikke bare min beslutning», sa han.