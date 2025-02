Den ubestridte mesteren i lett tungvekt er 40 år, men vil fortsette å bokse "til moren hans tillater det"

HQ

Artur Beterbiev er en av de mest erfarne bokserne som finnes, født i 1985 i Khasavyurt, som da fortsatt var Sovjetunionen, selv om han senere ble kanadisk statsborger. I en alder av 40 år har han bokset mer enn 300 amatørkamper, og han har vunnet de fleste av dem. Han startet sin profesjonelle karriere i Montreal i 2013, og er fortsatt ubeseiret med 21 seire, 20 av dem på KO.

Det har hjulpet ham til å bli den første ubestridte mesteren i lett tungvekt siden 2002 (den første i firebelte-æraen, med beltene til alle de fire store sanksjonsorganene WBA, WBC, WBO og IBF). På lørdag møter han Dmitry Bivol for å forsvare titlene sine, en omkamp fra oktober 2024, da Beterbiew vant WBA- og The Ring-titlene, men ikke på KO, men etter dommeravgjørelse.

Beterviev vs. Bivol 2 er høydepunktet på et av de største boksekortene i Riyard, Saudi-Arabia, neste lørdag 22. februar. Sky Sports, som sender begivenheten direkte på Sky Sports Box Office, har snakket med Beterbiev, som mener at hans beste prestasjon kan være på lørdag, eller til og med senere.

"Jeg vet ikke. Så langt går alt bra. Jeg føler meg bra. Helsen min er god. Jeg vil fortsette,", sier han på spørsmål om han skal pensjonere seg, og legger til at hun vil fortsette å kjempe ... så lenge moren tillater det. "Som enhver mor bekymrer enhver mor seg for barnet sitt. Ja, moren min bekymrer seg, men hun støtter meg. Hun gir meg lov."

