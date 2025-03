Ukrainsk opposisjon avviser valg i krigstid

HQ

Den ukrainske opposisjonen har bestemt avvist muligheten for å avholde valg mens landet fortsatt er i krig, til tross for rapporter om diskusjoner mellom medlemmer av den ukrainske opposisjonen og tjenestemenn fra USA (via Reuters).

Tidligere president Petro Porosjenko har understreket at valg ikke bør finne sted før freden er sikret, og insisterer på at en avstemning bør planlegges senest 180 dager etter at krigen er over. Julia Timosjenko, en annen opposisjonsleder, har sluttet seg til denne holdningen, og understreket at det å sikre en rettferdig fred har prioritet over hensynet til valget.

Debatten kommer midt i en diplomatisk anspent situasjon etter at president Donald Trump har kalt Ukrainas president Volodymyr Zelenskij for en diktator fordi han ikke avholder valg. I mellomtiden har Washington stanset militær bistand og etterretningsutveksling med Kiev, noe som har forverret spenningen etter en nylig konflikt mellom Zelenskij og Trump.

I bakgrunnen fortsetter Moskva å utfordre Zelenskijs legitimitet, med henvisning til at hans femårsperiode utløper i 2024, mens Zelenskij selv har luftet tanken om å gå av i bytte mot en fremforhandlet fredsløsning, sikkerhetsgarantier og et eventuelt NATO-medlemskap.

På bakgrunn av dette er den langvarige rivaliseringen mellom Porosjenko og Zelenskij et ekstra lag av kompleksitet, og de nylige sanksjonene mot Porosjenko har gitt næring til beskyldninger om politisk manøvrering. Inntil videre gjenstår det å se om Ukrainas ledelse kan navigere i dette økende presset uten å destabilisere landet ytterligere.