Verdensnyheter

Tidligere ukrainsk parlamentspresident Andriy Parubiy skutt og drept i Lviv

Han er død i et målrettet angrep, bekrefter myndighetene.

Siste nytt om Ukraina. Den tidligere ukrainske politikeren Andriy Parubiy er skutt og drept i Lviv i en hendelse som har sjokkert nasjonen. Rapporter tyder på at en bevæpnet mann forkledd som budbringer utførte angrepet, og myndighetene er i full gang med å identifisere gjerningsmannen.

Andriy Parubiy, som spilte en fremtredende rolle under den pro-europeiske bevegelsen som omformet Ukraina for et tiår siden, hadde også toppstillinger i sikkerhetstjenesten da landet sto overfor eskalerende konflikter i øst.

Ledere over hele Ukraina har beskrevet hans død som et knusende tap, og fremhevet hans bidrag til det nasjonale forsvaret og demokratiske reformer. Etterforskningen er i gang, og myndighetene lover en grundig leting etter de ansvarlige.

Zelensky på X: "Ukrainas innenriksminister Ihor Klymenko og riksadvokat Ruslan Kravchenko har nettopp rapportert de første kjente omstendighetene rundt det forferdelige drapet i Lviv. Andriy Parubiy ble drept. Jeg kondolerer til hans familie og kjære."

Tidligere ukrainsk parlamentspresident Andriy Parubiy skutt og drept i Lviv
Den ukrainske parlamentspresidenten Andriy Parubiy taler i Ukrainas parlament under et ekstraordinært møte i Kiev, Ukraina. 19. februar 2019 // Shutterstock

