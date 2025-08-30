Tidligere ukrainsk parlamentspresident Andriy Parubiy skutt og drept i Lviv

HQ

Siste nytt om Ukraina . Den tidligere ukrainske politikeren Andriy Parubiy er skutt og drept i Lviv i en hendelse som har sjokkert nasjonen. Rapporter tyder på at en bevæpnet mann forkledd som budbringer utførte angrepet, og myndighetene er i full gang med å identifisere gjerningsmannen.

Andriy Parubiy, som spilte en fremtredende rolle under den pro-europeiske bevegelsen som omformet Ukraina for et tiår siden, hadde også toppstillinger i sikkerhetstjenesten da landet sto overfor eskalerende konflikter i øst.

Ledere over hele Ukraina har beskrevet hans død som et knusende tap, og fremhevet hans bidrag til det nasjonale forsvaret og demokratiske reformer. Etterforskningen er i gang, og myndighetene lover en grundig leting etter de ansvarlige.

Zelensky på X: "Ukrainas innenriksminister Ihor Klymenko og riksadvokat Ruslan Kravchenko har nettopp rapportert de første kjente omstendighetene rundt det forferdelige drapet i Lviv. Andriy Parubiy ble drept. Jeg kondolerer til hans familie og kjære."