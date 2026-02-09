Den ukrainske skeletonløperen Vladyslav Heraskevych bærer hjelm med bilder av utøvere som ble drept i krigen

HQ

Vladyslav Heraskevych, en 27 år gammel ukrainsk skeletonløper, sa noen dager før vinter-OL i Milano-Cortina at han ville bruke lekene som en plattform for å rette oppmerksomheten mot krigen i Ukraina, samtidig som han ville unngå IOCs regler som forbyr politiske, religiøse eller rasistiske demonstrasjoner (han var nær ved å bli straffet for fire år siden da han viste et banner med påskriften "Ingen krig i Ukraina" i Beijing 2022, noen dager før invasjonen).

Og mandag morgen, under den første skeletontreningen for menn, hadde han på seg en hjelm med svart-hvite bilder av drepte idrettsutøvere i Ukraina. "Noen av dem var vennene mine", sa Heraskevych til Reuters, inkludert Dmytro Sharpar, en kunstløper som ble drept under krigen i 2024, og Yevhen Malyshev, som døde i mars 2022.

Heraskevych er imot at ICO tillater "nøytrale" russiske utøvere

Ien tale en uke før lekene var Heraskevych svært kritisk til IOCs beslutning om å tillate enkelte russiske eller hviterussiske utøvere å konkurrere under nøytralt flagg, til tross for det fortsatt gjeldende forbudet mot deres opprinnelsesland. "For meg er det tvilsomt hvordan man kan betrakte en utøver som nøytral hvis han er fullt ut finansiert av myndighetene, hvis han på en eller annen måte er knyttet til forbundet, det nasjonale forbundet, som også er en del av propagandaen", og foreslo at bare russiske eller hviterussiske utøvere som flyktet fra landet og motsatte seg krigen, burde få lov til å delta under flyktningflagg.

Heraskevych, som også er Ukrainas flaggbærer i Milano-Cortina, vil fortsette å trene før de første skeletonrennene finner sted torsdag 12. februar.