Den ukrainske spilleren Marta Kostyk nekter å hilse på Sabalenka i finalen i Brisbane: "Det er tusenvis uten lys og varmt vann"

Aryna Sabalenka vant årets første WTA-turnering, Brisbane International, etter å ha slått Marta Kostyuk 6-4, 6-3 på 1 time og 17 minutter. Sabalenka forsvarer dermed tittelen fra i fjor og er fortsatt på toppen av WTA-rankingen med 10 999 poeng. Marta Kostyuk klatrer seks plasser til 20. plass på verdensrankingen, da hun nådde sin første finale siden Stuttgart i april 2024.

Etter kampen nektet den ukrainske spilleren Kostyuk å hilse på hviterusseren Sabalenka, og nektet senere å nevne Sabalenka ved navn, og valgte i stedet å snakke om landet sitt. "Jeg vil si noen ord om Ukraina. Jeg spiller hver dag med smerte i hjertet. Det er tusenvis av mennesker som er uten lys og varmt vann akkurat nå, det er minus 20 grader ute akkurat nå, så det er veldig, veldig smertefullt å leve denne virkeligheten hver dag.

Det er varmt her i Brisbane, det er vanskelig å forestille seg, men søsteren min sover der under tre tepper fordi det er så kaldt i huset. Jeg ble utrolig rørt og glad over å se så mange ukrainske fans og flagg her denne uken."

Da kampen var over, kysset Sabalenka bicepsene sine, tilsynelatende som et nikk til da Kostjuk sa at Sabalenka har høyere testosteronnivåer. Senere under prisutdelingen gratulerte hun Kostjuk.

Før finalen slo Kostjuk en russisk spiller, Mirra Andreeva. Kostjuk, som er den nest høyest rangerte ukrainske spilleren etter Elina Svitolina (nr. 12 i verden), nekter alltid å hilse på russiske eller hviterussiske spillere, som et tegn på protest.