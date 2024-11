Den unge dartstjernen Luke Littler tapte igjen for Luke Humphries, nr. 1 i verden

HQ

Luke Humphries, verdens beste dartspiller, er kanskje den eneste som kan holde vidunderbarnet Luke Littler på avstand. Humphries (29 år) og Littler (17 år) møtte hverandre i World Cup of Darts 2024, der den eldre Luke, nr. 1 i Professional Darts Corporation (PDC), beseiret den yngre Luke.

Littler har imidlertid overrasket i sitt første år som profesjonell spiller, og forlot ungdomskretsen for tidlig, og sendte rivaler som var dobbelt så gamle og erfarne som ham ut.

Littler og Humphries møttes igjen sist søndag, en omkamp fra fjorårets World Cup, og Humphries tok seieren igjen i Landbrokes 2024 Players Championship-finalen, 11-7. "Cool Hand", som Humphries er kjent som, tok ledelsen gjennom hele kampen, og selv da Littler var nær et comeback (han gikk fra 4-1 til 7-).

Til tross for tapet har Littler prestert på et utrolig høyt nivå i sin første Players Championship-finale, med turneringens høyeste gjennomsnitt på 112,73. Begge snittet over 100 i finalen også, og Humphries tar av seg hatten: "Han er sannsynligvis den beste spilleren i verden akkurat nå, men det er noe ved meg som aldri gir opp. Jeg vet at jeg kan slå ham, og han vet at han kan slå meg.