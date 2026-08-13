Den uoversettelige boken som inspirerte til « Clair Obscur: Expedition 33 kommer endelig ut på engelsk

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Sorg, tap, JRPG-spill, Sekiro: Shadows Die Twice og mye mer inspirerte Sandfall Interactives Clair Obscur: Expedition 33. Når man ser på spillets verden og fortelling, er det kanskje én tekst som har hatt større innflytelse enn noen annen, nemlig Alain Damasios kultklassiker innen science fiction, Horde of the Counterwind.

Romanen, som først ble utgitt i 2004, ble av noen ansett som fullstendig uoversettelig på grunn av den intrikate prosaen. Ifølge en pressemelding er den nå imidlertid oversatt av Alexander Dickow, og utgivelsen er planlagt til 13. oktober.

Historien følger en horde ekspedisjonsdeltakere mens de klatrer mot kilden til en kraftig og mystisk vind som herjer i hjemlandet deres. I løpet av de siste 800 årene har trettitre horder forsøkt seg før den vi følger i romanen, og alle har mislyktes i møtet med vindens mektighet. I tillegg til å ha et opplegg som vil interessere fans av det populære spillet fra 2025, har den originale romanen også en verden og et språk på nivå med «Stormlight Archive», som vil minne deg om Patrick Rothfuss’ «Name of the Wind».

«Horde of the Counterwind» kan forhåndsbestilles nå.