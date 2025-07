Den utrolige redningen til Ann-Katrin Berger, den tyske keeperen som overlevde kreft to ganger

HQ

Tyskland ble den siste semifinalisten i EM for kvinner etter å ha overlevd en kamp mot Frankrike i underlegenhet, etter at Kathrin Hendrich så rødt for å ha dratt Griedge Mbock i håret. Frankrike spilte med 25 % ballbesittelse, men klarte likevel å ta kampen til ekstraomganger og deretter straffesparkkonkurranse. Og Tysklands målvakt, Ann-Katrin Berger, ble helten da hun reddet to ganger og også scoret det femte straffesparket for laget sitt.

Bergers bidrag til kampen går imidlertid utover straffesparkkonkurransen, ettersom hun hadde seks redninger inne i feltet og to klareringer i lufta. Det inkluderer denne utrolige redningen, som mange tyske fans nå ser i reprise, og som viser den utrolige farten og smidigheten til den 34 år gamle spilleren, som for tiden spiller i Gotham FC, og som tidligere har spilt i Chelsea, Birmingham City og Paris Saint-Germain.

Berger har overlevd kreft to ganger. I november 2017, 27 år gammel, fikk hun diagnosen kreft i skjoldbruskkjertelen. Hun kom tilbake på banen tre måneder senere. I august 2022 kunngjorde hun at hun led av kreft i skjoldbruskkjertelen igjen, men kom tilbake en måned senere. Tatoveringer på halsen med teksten "det er bare nå" dekker arrene etter behandlingen, men det var fotballspillet som leget henne mentalt.

I løpet av sin lange karriere har hun vunnet dusinvis av trofeer, inkludert fire Super League-titler på rad med Chelsea mellom 2020 og 2023 og Concacaf W Champions Cup i år med Gotham FC fra New York. Med Tyskland har hun imidlertid bare vunnet bronsemedalje i Paris 2024, etter sin første samtale i 2020. Vil Ann-Katrin Berger og Tyskland finne heder og ære i Sveits? Da må de først slå Spania på onsdag.