Den vakre gesten fra det amerikanske herrelaget i ishockey med sin avdøde lagkamerat Johnny Gaudreau

HQ

USA tok hjem en etterlengtet gullmedalje under vinter-OL 2026 i Milano-Cortina, etter å ha slått favorittene Canada 2-1 i finalen, deres første gullmedalje siden 1980. Etter kampen hyllet det amerikanske laget Johnny Gaudreau, lagkameraten som tragisk omkom i en ulykke i august 2024 sammen med broren sin, påkjørt av en fyllekjører, dagen før deres søsters bryllup.

Gaudreau, som var 31 år da han døde, var en stjerne i NHL og ble kåret til All-Star sju ganger, og han skulle ha spilt for Team USA i OL (han hadde ikke deltatt i tidligere utgaver, ettersom dette var det første vinter-OL siden 2014 med NHL-spillere). Familien hans var invitert til finalen, og mens spillerne feiret og viste Gaudreaus trøye nr. 13, tok de med seg Gaudreaus barn Noa og Johnny for å ta et gruppebilde på isen, mens moren Meredith Gaudreau så på med tårer i øynene.

Matthew Tkachuk, en av stjernene i Team USA og en av spillerne som står Gaudreau nærmere på grunn av deres tid i Calgary Flams, sa til NBC at "Vi vet at han er her med oss, heier på oss og heier på oss. Han har sitt eget område i garderoben, og det er alltid hyggelig å se det som en påminnelse."

"Jeg vet hvor mye Johnny ønsket å være her under Four Nations og OL. Det er veldig spesielt å se trøyen hans henge, og vi spiller for ham og prøver å gjøre ham stolt", la lagkamerat Zach Werenski til.