Den vakre grunnen til at de engelske sluttspillfinalene startet kl. 15.01, "hvert minutt teller"

I ettermiddag sparkes playoff-finalen i League Two, som avgjør hvem som rykker opp til League One neste sesong (tredje nivå i engelsk fotball) mellom Walsall og Wimbledon, i gang nøyaktig kl. 15:01 BST, 16:01 CEST. Ikke klokka, men ett minutt senere. Det skjedde også med play-off-kampene til Championship og League One forrige helg, og det er en veldig god grunn til det.

Som rapportert av talkSport, er det en del av en kampanje for å øke bevisstheten rundt "Every Minute Matters", mellom Sky Bet og British Heart Foundation, for å inspirere supportere til å lære hjerte- og lungeredning, og utstyre dem med viktige ferdigheter som kan hjelpe dem med å redde noens liv.

For å gjøre det kan alle prøve RevivR, en 15-minutters opplæring ved hjelp av en pute som lærer deg hvordan du utfører HLR, som kan redde liv.

"Ved å starte alle de tre sluttspillfinalene ett minutt senere, fortsetter Every Minute Matters å utnytte fotballens kraft og synlighet for å oppmuntre enda flere til å lære seg HLR, noe som til syvende og sist kan bidra til å redde enda flere liv".

Tom Lockyer, kaptein for Luton Town, ble en av dem som ble reddet av HLR etter å ha fått hjertestans. "Jeg er heldig som lever i dag, men realiteten er at mindre enn én av ti mennesker vanligvis overlever, og derfor er det viktig at vi fortsetter å øke bevisstheten. De symbolske starttidspunktene er den perfekte måten å gjøre det livreddende budskapet vårt umulig å ignorere.", sa han.