Den vanskeligste avgjørelsen i *Total War: Warhammer 40,000* var å velge hvor man skulle begynne i Games Workshops enorme «grimdark»-galakse

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Warhammer 40,000 har eksistert i flere tiår, og rettighetshaveren Games Workshop har kontinuerlig utvidet universet. Ved å legge til fraksjoner, bakgrunnshistorie, planeter, hendelser og mer har det for noen blitt en ganske vanskelig serie å sette seg inn i. Total War: Warhammer 40,000 hadde en ganske stor oppgave med å tilpasse dette universet til et videospillformat. En mye mer skremmende oppgave enn å bringe Den gamle verden til liv i «Total War: Warhammer».

I et intervju med Gamereactor under Gamescom forklarte produktansvarlig for kampspill, David Petry, hvordan utvikleren Creative Assembly gikk frem for å bestemme hvem og hva som skulle være med i denne første utgaven av Total War: Warhammer 40,000. «Vi kopierer ikke nødvendigvis en bordspillopplevelse. Vi prøver å gjengi historien og universet. Og selvfølgelig betyr det at det kommer til å være mange koblinger til navn og kjente elementer fra bordspillet. Og selvfølgelig er det en enorm inspirasjonskilde for så mye. Det er på en måte det bankende hjertet i Warhammer 40 000,» sa han.

Vi kjenner allerede til noen navngitte karakterer som kommer til å dukke opp i spillet, og selv om det er bekreftet at flere fraksjoner er på vei, ble de fire første valgt ut fra hvem som føltes helt nødvendige i et « Total War: Warhammer 40,000-spill. «Det vanskeligste med alt dette er at det egentlig ikke finnes noe riktig svar når det gjelder hvilke fraksjoner man velger, ikke sant? Fordi det er så mange fordeler og ulemper ved dem alle. Det vi gikk for her, var at vi ønsket å sikre at vi fanget det virkelig sentrale utgangspunktet for science-fantasy,» sa Petry.

«Du må stille deg selv spørsmålet: ‘Kunne vi ha gjort dette uten at de var med helt fra starten?’ Og svaret er nei. Så, du vet, orker, Astra Militarum og Space Marines – de må absolutt være med. Aeldari også.»

Hvis du vil høre mer om alt arbeidet som gikk med til å lage * Total War: Warhammer 40,000*, kan du sjekke ut intervjuet vårt nedenfor. Hvis du også vil ha noen praktiske inntrykk av hvordan spillet fungerer, kan du lese dem her.