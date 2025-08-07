Den verste skogbrannen siden 1949 sprer seg i Frankrike

HQ

Skogbranner har herjet i Aude-regionen i Sør-Frankrike, der mer enn 15 000 hektar har brent ned, og tusenvis av mennesker har måttet evakueres fra hjemmene sine for å komme seg unna flammene.

Så langt har én person omkommet, og minst to andre er i kritisk tilstand. Rundt 13 skal også ha blitt skadet av skogbrannene. Brannen brøt ut tidligere i uken og har spredd seg raskt takket være en blanding av tørke, sterk vind og høye temperaturer.

Myndighetene sier at det er den verste skogbrannen i Frankrike siden 1949. "Brannen er fortsatt svært aktiv, og situasjonen er fortsatt ugunstig", sier Lucie Roesch, generalsekretær i Aude-prefekturet (via BBC). Frankrikes statsminister François Bayrou karakteriserte brannen som en "katastrofe av et omfang uten sidestykke".

Brannmannskaper fortsetter å kjempe mot flammene som sprer seg over hele landet, men så langt ser det ikke ut til at myndighetene tror at slutten er i sikte.