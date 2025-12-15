"Den verste synden" for Star Wars-skapere er å være redd for "alt som rister opp i det", sier Rian Johnson

Si hva du vil om Star Wars: The Last Jedi, men Episode VIII klarte i hvert fall å ryste fansen. Kritikken haglet mot Disney, Kathleen Kennedy og regissør Rian Johnson, og likevel mener han at dette er nøkkelen til å lage godt Star Wars-innhold. Disney mener kanskje noe annet nå, men hey ho.

I en samtale med Polygon etter lanseringen av Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, satte Johnson likhetstegn mellom noe av arbeidet hans i detektivfilmen og The Last Jedi. Han visste at han gikk litt langt med noen av temaene og budskapene i den tredje Knives Out, men han sammenlignet det med å lage Star Wars-prosjekter, og hvordan skaperne ikke burde være redde for å håndtere franchisen med "silkehansker".

"Etter å ha vokst opp som Star Wars-fan, kjenner jeg til det der når noe utfordrer det, og jeg kjenner rekylen mot det", sa han. "Jeg vet hvordan det kan være maktkamp i Star Wars-verdenen. Men jeg vet også at den verste synden er å håndtere det med silkehansker. Den verste synden er å være redd for å gjøre noe som rokker ved det. For hver eneste Star Wars-film fra og med Empire og fremover har rystet boksen og rystet fansen, og gjort dem sinte, fått dem til å krangle og fått dem til å snakke om det. Og for mange av dem fikk det dem til å elske den og til slutt slutte seg til den."

"Det samme gjelder religion, for meg. Folk som er oppvokst utenfor troen, tror noen ganger at det er en ømfintlig ting som man må håndtere med silkehansker", fortsetter Johnson. "Jeg vokste opp veldig kristent. Det var en veldig personlig ting for meg. Jeg er ikke troende lenger. Jeg er ikke lenger kristen. Men da jeg var... Du er hele tiden i ferd med å rokke ved deg selv. Du blir stadig fornærmet av ting. Men det er ikke slik at det bare stenger deg ute [fra den virkelige verden og hvordan den utfordrer troen din]."

