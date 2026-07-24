Den virale vaskebjørnen Jimothy kommer til World of Warcraft

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I løpet av de siste ukene har en vaskebjørn i Seattle-området blitt en slags viral sensasjon. Vi snakker om en liten fyr ved navn Jimothy (som han har fått kallenavnet), som på grunn av en ryggdeformitet har en svært kort og merkelig formet kropp.

Heldigvis ser det ikke ut til at han lider i det hele tatt av tilstanden sin, og folk på nettet heier på ham i videoer der han blir filmet av overvåkningskameraer og lignende mens han leter etter mat. Populariteten hans har ført til at Jimothy nå har fått sin egen Wikipedia-side, og nå er det enda et tegn på at han har lykkes i livet.

Via Instagram har den offisielle « World of Warcraft-kontoen kunngjort at Jimothy skal foreviges i spillet. I et kort klipp får vi et glimt av hvordan han ser ut, og Blizzard skriver: «Dere spurte, Jimothy svarte. 🦝 Kommer snart til Azeroth.»

Det er alle detaljene vi har. Vi antar at Blizzard ikke har tenkt å ta betalt for Jimothy, men noen fans foreslår at hvis de gjør det, bør pengene gå til dyreveldedighetsorganisasjoner.