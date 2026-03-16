Den virkelige kostnaden for WWE 2K26 er £ 549 / € 630 hvis du vil unngå den vanvittige grindingen

WWE 2K26 Ringside Pass er det beste spillet i serien på mange år, med tonnevis av spillmoduser, innhold og smidig gameplay. Man skulle tro at fansen ville være fornøyd, men å dømme etter sosiale medier og kommentarseksjoner, har det ikke egentlig vært tilfelle. En stor klage er at årets spill føles mer pengegrisk enn noen gang før.

Med tanke på at 2K-titler ofte blir kritisert for å være like mye butikker som spill, skulle man tro at det måtte være noe ekstra spesielt denne gangen. YouTube-kanalen RPGGameplay har nå gjort en gjennomgang av problemet, og viser hvordan ting som tidligere kunne låses opp gratis nå er bak betalingsmurer, og hvordan et urimelig dyrt Ringside Pass er fullt av helt meningsløse gjenstander som krever en massiv grind for å låse opp.

For de som rett og slett ikke har tid eller lyst til å låse opp alt, er det mulig å betale for å få alt. Det er bekreftet at det vil være seks sesonger i spillet, og en rask utregning viser at det vil koste 1 020 kanadiske dollar (tilsvarende 549 pund/630 euro) å kjøpe spillet med alt innholdet ulåst.

Dyrt, og med tanke på at spillet da vil bli erstattet av et nytt om nesten nøyaktig ett år, er spørsmålet om det i det hele tatt er rimelig? Vi vet at 2K er veldig raske til å trekke ut støpselet på sine gamle spill, så det er en risiko for at denne ganske heftige summen ikke vil være brukbar, verken helt eller delvis, i løpet av noen år.

Hva synes du om opplegget der du kjøper battle pass som så krever så mye grinding at du nesten må betale for å få tak i de tingene du allerede har kjøpt?