Den visuelle profilen til Tokyo Game Show 2025 avslørt

HQ

E3 er som kjent en saga blott, men E3-uken fortsetter å være en greie med mange store arrangementer, der Summer Game Fest i dag er det største, etterfulgt av flere eksklusive spillmesser, ikke minst fra Microsoft. Neste ut er som kjent den tyske messen Gamescom i august, og i september er det tid for Tokyo Game Show.

I år går sistnevnte messe fra 25. til 28. september, og i dag har de presentert årets tema, "An endless playground where you can't play enough", og visuell design (takk Gematsu). De har produsert både en video og et bilde for å illustrere årets profil, laget av Zashiki Warashi, som tidligere har jobbet mest med reklamefilmer. Han sier :

"Etter å ha vokst opp med videospill siden barndommen, er det en stor ære for meg å være involvert i dette prosjektet."

HQ

Tokyo Game Show oppdaterer også logoen sin i forbindelse med dette, og du kan se hvordan den ser ut nedenfor. Hvis du vil lese mer om serien, kan du finne den japanske nettsiden her.