Den visuelle romanen 'The Girl Who Wasn't There' lanserer en demo på Steam når den starter Kickstarter

Det lille Hitogoroshi Studio (1564 Studio) er et beskjedent team med base i kystbyen Castellón i Spania, og ønsker å posisjonere seg som et av de ledende studioene innen sjangeren visuelle romaner. Etter utgivelsen av sitt første verk, Murder on the Marine Express, som innledet The Mysteries of Ranko Togawa-serien, jobber de nå med sitt andre prosjekt, The Girl Who Wasn't There, som de ønsker å fullføre finansieringen av gjennom en pågående Kickstarter-kampanje.

The Girl Who Wasn't There er en pikselkunst-detektivvisuell roman inspirert av de gamle SNES- og PC-98-eventyrene, som følger to jenter som etterforsker forsvinningen til en elev på videregående skole. Prosjektet er designet av Taeko Izuno, tidligere animatør i anime-studioet Sunrise. Tittelen har en forgrenet struktur med seks forskjellige ruter og 20 mulige avslutninger, og skaperne anslår at spillet vil ha en spilletid på omtrent 15 timer. I tillegg vil spillet bli lokalisert til flere språk (engelsk, japansk og spansk).

Siden det er vanskelig å sette ord på hvordan denne visuelle romanen (hyllet av noen av sjangerens referanser i Japan) virkelig føles, har studioet gitt ut en gratis demo på Steam, der vi kan glede oss over historiens prolog og oppdage hvordan den nye saken til hovedpersonene, Ranko og Astrid, begynner på akademiet der de studerer.

The Girl Who Wasn't There forventer å fullføre finansieringen i september. Etter det er planen å lansere spillet i Early Access i januar og fullversjonen sommeren 2025.