Den zambiske regjeringen har arrestert de viktigste opposisjonslederne selve valgkvelden
Undertrykkelsen av politiske rivaler har tilspisset seg de siste månedene i landet, som nå forbereder seg på en mulig ny periode for presidenten, Hakainde Hichilema.
Zambia er for tiden midt i avstemningen i landets parlamentsvalg – det første siden pandemien tok slutt, og en lakmusprøve for å se om den nåværende presidenten Hakainde Hichilemas innstrammingspolitikk har klart å snu landets gjeldssituasjon.
Problemet er at tidlig i morges, på valgkvelden, gjennomførte politiet en razzia i hjemmet til den viktigste opposisjonslederen, Brian Mundubile, samt hos andre «fremtredende medlemmer av visse politiske partier i Zambia», ifølge regjeringens uttalelse (via Reuters), og arresterte 11 medlemmer av hans kabinett.
Opposisjonspartier og sivilsamfunnsorganisasjoner beskyldte regjeringen for å ha trappet opp undertrykkelsen i forkant av valget, blant annet ved å innføre restriksjoner på deres møter og valgkampaktiviteter. Regjeringen har avvist anklagene, og den offisielle uttalelsen tyder på at den har overvåket dem i flere måneder, og at personene ble arrestert «i besittelse av militære våpen med høy kaliber, ammunisjon og annet materiell beregnet på bruk i et væpnet opprør».
Så langt har det internasjonale samfunnet ikke kommet med noen uttalelse om situasjonen i Zambia, mens tidlige meningsmålinger tyder på at Hichilema er på vei mot en ny valgperiode.