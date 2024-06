Denis Villeneuve er ikke fornøyd med at Dune: Part Two fortsatt er årets mest innbringende film

HQ

Når du har den mest suksessrike filmen i et gitt år virker det ganske merkelig å ønske at noen skal ta den kronen fra deg. Men det er akkurat det Dune: Part Two regissør Denis Villeneuve ønsker, da han nylig forklarte at han ikke er fornøyd med at filmen hans fortsatt ligger på toppen av hitlistene.

I et intervju med Yahoo! håper Villeneuve på en bedre sommer når det gjelder billettsalg. "Jeg tror vi trenger filmer som er teateropplevelser, som fullt ut vil omfavne teatrets kraft, og jeg snakker ikke bare om Dune 2. Jeg snakker selvfølgelig om mange filmer. En film som Civil War, for eksempel, er et godt eksempel på en film som absolutt utnyttet teaterets kraft," sa han.

"Jeg var heldig at Del 2 nådde ut til publikum, jeg skulle ønske det skjedde oftere, ærlig talt... Jeg er skuffet over å fortsatt være nummer én. ... Jeg håper at det snart vil komme andre suksesser på kino. Jeg håper, før eller senere, at denne sommerens billettinntekter vil bli mye bedre."

I 2024 har vi sett store filmer som enten ikke har klart å kapre kinogull eller som har måttet ta til takke med et middels overskudd. Enten de har en stor stjerne som Ryan Gosling i The Fall Guy, eller om de vender tilbake til en stor franchise som Furiosa: A Mad Max Saga, ser det ut til at storfilmer med store budsjetter sliter.