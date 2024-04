Denis Villeneuve sammenligner Paul Atreides med Michael Corleone.

HQ

Det er få sci-fi-karakterer som er mer ikoniske enn Paul Atreides. Ja, han har kanskje bare hatt en skikkelig mainstream-opptreden i Denis Villeneuves Dune-filmer, men siden Frank Herberts romanutgivelse har antihelten vært en stille inspirasjon for mange andre hovedpersoner.

I et intervju med New York Times går Denis Villeneuve til og med så langt som å si at Paul Atreides er sci-fiens Michael Corleone. "Han blir det han ønsket å unngå. Og han vil prøve å finne en måte å redde sjelen sin på i den tredje filmen", sier Villeneuve.

Dune: Messias er på vei, men vi må nok vente en stund på den. Denis Villeneuve har gjentatte ganger sagt at han vil ha en pause fra ørkenen før han vender tilbake til Arrakis i den tredje filmen i serien.