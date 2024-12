Denis Villeneuve svarer på Tarantinos Dune -kommentarer

HQ

Mens Tarantino avfeide Villeneuves Dune som nok en nyinnspilling, presiserte den fransk-kanadiske regissøren at han respekterer Tarantino, men at han er uenig i hans mening. I et nylig intervju med Los Angeles Times forklarte Villeneuve at han ser på sin versjon av Dune som en adaptasjon snarere enn en nyinnspilling, og at han skiller den fra David Lynchs film fra 1984. Han innrømmet å ha gjort seg skyldig i nyinnspillinger i sin egen karriere, som Blade Runner, men gjentok at Dune er en ny versjon av Frank Herberts roman.

Til tross for uenigheten understreket Villeneuve at han ikke har annet enn respekt for Tarantino, som han beundrer som kunstner. Han la til at det er et fritt land, og at Tarantino har rett til å ha sine egne synspunkter. Villeneuve uttrykte til og med sin kjærlighet til Pulp Fiction, og kalte den et avgjørende øyeblikk i filmhistorien, og han bemerket også hvordan Tarantinos modige stemme var tydelig da han så filmen på kino.

